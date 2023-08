𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀 𝐋𝐀 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐈 𝐒𝐀𝐍 𝐌𝐈𝐂𝐇𝐄𝐋𝐄 𝐒.NO. 𝐓𝐑𝐄 𝐆𝐈𝐎𝐑𝐍𝐈 𝐏𝐈𝐄𝐍𝐈 𝐃𝐈 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓𝐈

π€π‘π‘πˆπ•π€ 𝐋𝐀 𝐠𝐄𝐒𝐓𝐀 ππ€π“π‘πŽππ€π‹π„ πƒπˆ 𝐒𝐀𝐍 πŒπˆπ‚π‡π„π‹π„ π’π€π‹π„ππ“πˆππŽ. 𝐓𝐑𝐄 π†πˆπŽπ‘ππˆ ππˆπ„ππˆ πƒπˆ π„π•π„ππ“πˆ

Tutto Γ¨ pronto per la Festa Patronale di San Michele Salentino. Saranno tre giorni all’insegna della fede e della tradizione, con appuntamenti musicali e intrattenimento per famiglie e giovani. Sabato 12, domenica 13 e lunedΓ¬ 14 agosto, il paese onorerΓ il suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo.

β€œLa festa in onore di San Michele Arcangelo – spiega il sindaco Giovanni Allegrini – Γ¨ l’occasione per tutta la ComunitΓ cittadina di vivere insieme momenti di gioia legati alla devozione religiosa e di svago con le iniziative in programma. Sentiamoci tutti responsabili della buona riuscita di questo evento che ogni sanmichelano attende durante tutto l’anno”.

Per l’occasione, le vie principali del paese saranno vestite a festa con luminarie, bancarelle e la tradizionale Cassa Armonica in Piazza Marconi. Le luminarie sono a cura della Ditta Memmola di Francavilla Fontana. Il programma civile Γ¨ organizzato dall’Associazione Festival San Michele in collaborazione con il Comune. L’Arciprete-Parroco, don Tony Falcone, ha predisposto il programma religioso che vede nel triduo in preparazione alla festa uno dei momenti piΓΉ significativi. In particolare, giovedΓ¬ 10, venerdΓ¬ 11 e sabato 12 agosto alle ore 19.00 ci saranno i Vespri e a seguire la Celebrazione Eucaristica nella chiesa di San Michele Arcangelo, dove sono stati sistemati gli addobbi per onorare il Patrono. Sabato 12 agosto, alle ore 19.00, il neo sacerdote sanmichelano, Padre Adriano Girolamo Maria Cavallo OP, presidierΓ la sua prima messa solenne nella parrocchia.

La sera di sabato 12 agosto, in piazza Marconi alle ore 21.30, ci sarΓ il concerto dei “Collage”, gruppo musicale italiano che ha raggiunto la popolaritΓ nel nostro Paese negli anni Settanta e Ottanta.

Domenica 13 agosto, l’aria di festa inizierΓ giΓ nelle ore mattutine quando la banda “CittΓ di Lanciano” girerΓ per il paese con le marce piΓΉ belle del repertorio bandistico. Nel Largo Pisacane anche quest’anno si svolgerΓ la Fiera di San Michele con bancarelle che propongono casalinghi, indumenti e altri oggetti tradizionali. Alle ore 18.15 ci sarΓ il corteo delle chiavi, tra le chiese di San Michele e la chiesa Madre. Alle ore 18.30 avverrΓ la Celebrazione Eucaristica solenne con Atto di affidamento al Santo Patrono e l’offerta dell’Olio e l’Accensione della lampada votiva al Santo Patrono. A conclusione, la statua del Santo verrΓ portata in processione per le vie del paese. Ad accompagnare questi momenti cittadini, l’associazione San Michele ha incaricato il gruppo Sbandieratori Battitori β€˜Nzegna di Carovigno.

In serata, in piazza Marconi alle ore 21.30, ci sarΓ l’esibizione del Gran Concerto Bandistico “CittΓ di Lanciano”, che presenterΓ un vasto repertorio dove, alla musica classica, come vuole la tradizione bandistica, si affiancheranno brani di musica leggera e jazz. Al termine del concerto, intorno alla mezzanotte, ci sarΓ uno spettacolo pirotecnico a cura della ditta Truppa Giuseppe di Latiano.

LunedΓ¬ 14 agosto, alle ore 21.15 in piazza Marconi, si svolgerΓ la prima nazionale dello spettacolo in atto unico “Michelina Racconta. Il paese” di Nicola Simonetti. Si tratta di un viaggio di sensibilizzazione sulla paritΓ di genere, l’emancipazione della donna e l’abbattimento del patriarcato. Il progetto Γ¨ sostenuto dalla regione Puglia e dalla provincia di Brindisi. La drammaturgia dello spettacolo Γ¨ stata creata assieme alla comunitΓ di San Michele Salentino dopo una serie di laboratori. La regia e le coreografie sono di Nicola Simonetti, l’assistente Γ¨ Giusy Caccavo, il disegno luci Γ¨ di Manuel Luigi Frenda, il corpo di ballo Γ¨ di Creatura Dance Research, le musiche inedite sono di Trevize (Francesco Barletta) e il responsabile del progetto Γ¨ Antonella Pungente. Nell’occasione l’associazione β€œDonne per le donne” consegnerΓ un premio speciale a Pompea Santoro, ballerina classica di origini sanmichelane riconosciuta a livello internazionale.

β€œQuest’anno abbiamo voluto lanciare un segnale di paritΓ di genere in occasione della festa patronale – racconta Angela Martucci, assessore allo spettacolo e alle Pari opportunitΓ -. L’inserimento in programma dello spettacolo “Michelina racconta” Γ¨ significativo in termini di rispetto delle donne. La festa patronale Γ¨ sempre un’occasione per riconoscersi come comunitΓ rispettosa dei diritti di tutti.”

Al termine dello spettacolo, sempre in piazza Marconi, ci sarΓ lo spettacolo del “Ciccio Riccio in Tour” con special guest Big Boy e Alta Frequenza. Si tratta di uno show da non perdere, divertente, elettrizzante e soprattutto rivolto ai tanti giovani che seguono il lavoro di una delle radio piΓΉ importanti della Puglia.