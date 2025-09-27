𝐀𝐳𝐳𝐮𝐫𝐫𝐨 𝐃𝐨𝐧𝐧𝐚 𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐳𝐚 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐯i𝐠𝐧𝐨 organizzano un importante incontro pubblico dedicato alla 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞 e, in particolare, al tema dell’𝐨𝐛𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚̀. Domani, domenica 𝟐𝟖 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 alle 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖.𝟎𝟎, presso il 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐯𝐢𝐠𝐧𝐨, ospiti d’eccezione affronteranno l’argomento da più prospettive: medica, psicologica e sociale.

“Obesità: conoscerla e prevenirla” è il tiotlo dell’iniziatuiva che vedrà la partecipazione di Fabio de Nuzzo, già inviato di “Striscia la Notizia”, Presidente dell’Associazione “Bullismo, No Grazie” e autore del libro “Sotto il segno della bilancia”. L’incontro sarà moderato da Vincenza Valiante, responsbaile cittadina di Azzurro Donna Carovigno.

Dopo i saluti di Davide Tateo, segretario cittadino di Forza Italia, Beatrice De donato, Responsabile regionale di Azzurro Donna e di Alessandra pennella, responsabile provinciale di azzurro Donna, interverranno Antonio Caretto, medico specialista in endocrinologia e dietologia, presidnete della Fondazione ADI dell’associazione di dietetica e nutrizione clinica; Maria Grazia Mingolla, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale.

“Per noi fare politica – dicono all’unisono Davide Tateo e Vincenza Valinate – significa 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐜𝐢, 𝐚𝐬𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐞 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐢 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞, senza secondi fini e al di là delle campagne elettorali. Questo evento è un’occasione per stare vicini alla nostra comunità, informare e dare voce a chi spesso si sente solo”.