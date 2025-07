𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 – 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟔 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐚 𝐌𝐞𝐬𝐚𝐠𝐧𝐞

โ€œ๐”๐ง ๐๐จ๐ง๐จ ๐๐ข ๐ฏ๐ข๐ญ๐š ๐ฉ๐ž๐ซ ๐Ÿ๐š๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ข ๐ข๐ง๐ฌ๐ข๐ž๐ฆ๐žโ€

๐†๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ƒ๐จ๐ง๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž โ€“ ๐ƒ๐จ๐ฆ๐ž๐ง๐ข๐œ๐š ๐Ÿ” ๐ฅ๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“ ๐š ๐Œ๐ž๐ฌ๐š๐ ๐ง๐ž

In occasione della Festa della Madonna del Carmine 2025, lโ€™AVIS Comunale โ€œS. Beccarisiโ€ di Mesagne OdV, in collaborazione con il Comitato Feste Patronali di Mesagne e con il patrocinio del Comune di Mesagne, organizza una speciale Giornata della Donazione.

๐‹โ€™๐ข๐ง๐ข๐ณ๐ข๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐š ๐ฌ๐ข ๐ญ๐ž๐ซ๐ซร ๐๐จ๐ฆ๐ž๐ง๐ข๐œ๐š ๐Ÿ” ๐ฅ๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“, ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ ๐ฅ๐š ๐‚๐จ๐ฅ๐จ๐ง๐ง๐š ๐•๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐š ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐•๏ฟฝ๏ฟฝ๐ฅ๐ฅ๐š ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐๐ข ๐Œ๐ž๐ฌ๐š๐ ๐ง๐ž, ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ–:๐ŸŽ๐ŸŽ ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ:๐ŸŽ๐ŸŽ.

La giornata rappresenta unโ€™importante occasione per unire la solidarietร alla tradizione religiosa e culturale della nostra comunitร . Donare sangue รจ un gesto concreto di amore verso il prossimo, che in questa occasione si intreccia con la devozione per la Madonna del Carmine.

Durante lโ€™evento sarร presente lโ€™autoemoteca AVIS e la casetta dal Comitato Feste Patronali per accogliere i donatori.

๐€ ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ข ๐œ๐จ๐ฅ๐จ๐ซ๐จ ๐œ๐ก๐ž ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ž๐œ๐ข๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ง๐ง๐จ ๐ฏ๐ž๐ซ๐ซ๐šฬ€ ๐จ๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ญ๐จ ๐ฎ๐ง ๐ซ๐ข๐œ๐จ๐ซ๐๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ž ๐ฌ๐ž๐ ๐ง๐จ ๐๐ข ๐ ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐๐ข๐ง๐ž ๐ž ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ž๐œ๐ข๐ฉ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž.

๐‹โ€™๐ข๐ง๐ฏ๐ข๐ญ๐จ ๐žฬ€ ๐ซ๐ข๐ฏ๐จ๐ฅ๐ญ๐จ ๐š ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ข ๐ข ๐œ๐ข๐ญ๐ญ๐š๐๐ข๐ง๐ข ๐œ๐ก๐ž ๐๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž๐ซ๐š๐ง๐จ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ข๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ง ๐ฎ๐ง ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ๐จ ๐ฌ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐ž ๐ฆ๐š ๐Ÿ๐จ๐ง๐๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐š ๐ฏ๐ข๐ญ๐š.

Prenotazioni e informazioni al numero: 377 2380301

๐”๐ง ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ๐จ ๐๐ข ๐œ๐ฎ๐จ๐ซ๐ž ๐œ๐ก๐ž ๐ซ๐š๐Ÿ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ณ๐š ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐จ ๐๐ข ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐ž ๐ซ๐ž๐ง๐๐ž ๐š๐ง๐œ๐จ๐ซ๐š ๐ฉ๐ข๐ฎฬ€ ๐ฌ๐ข๐ ๐ง๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐š ๐ฅ๐š ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š ๐ญ๐ซ๐š๐๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž.