Torna a Brindisi il Torneo dei Rioni: sport, comunità e solidarietà dal 21 al 25 luglio in Piazza Santa Teresa

Dopo anni di attesa, torna a Brindisi un evento che ha fatto la storia: il Torneo dei Rioni di basket, in programma dal 21 al 25 luglio nella suggestiva cornice di Piazza Santa Teresa. Una manifestazione che ha segnato intere generazioni e che oggi viene riproposta con rinnovato entusiasmo, per rimettere al centro il gioco di squadra, l’identità dei quartieri e il senso di appartenenza alla città.

L’evento è organizzato dalla A.S.D. Robur Brindisi, con il supporto dell’APS Batti un Colpo, e vedrà scendere in campo sei squadre, in rappresentanza di altrettanti rioni:

Centro

Commenda/Cappuccini/Santa Chiara

Bozzano/Perrino/San Paolo

Sant’Elia/Sant’Angelo

Tuturano/La Rosa

Casale/Paradiso/Minnuta

Per sancire il legame tra sport, tradizione, informazione e territorio, ogni squadra sarà affiancata da una storica testata giornalistica brindisina: Senza Colonne, Agenda Brindisi, BrindisiReport, BrindisiTime, Brundisium.net, Newspam.

Le formazioni saranno suddivise in due gironi da tre, con due partite a sera a partire dalle ore 19.00. Le prime tre giornate saranno dedicate alla fase a gironi, mentre semifinali e finali si disputeranno giovedì 24 e venerdì 25 luglio.

A guidare i rioni, sei coach di riferimento del panorama cestistico locale: Tonino Bray, Gabriele Castellitto, Antonio D’Amore, Luca Laghezza, Gianfranco Patera e Giovanni Rubino, pronti a infondere suggerimenti e passione ai propri giocatori.

Oltre al titolo di squadra campione, sono previsti premi individuali:

Miglior realizzatore del torneo

Premio “Tiro da tre punti”

Allenatore della squadra vincitrice

Il premio finale per il rione vincente sarà un defibrillatore, da installare nel quartiere rappresentato. Un gesto concreto di cura e responsabilità, nell’ambito del progetto “Brindisi Città Cardio-protetta” promosso dall’APS Batti un Colpo, che ad oggi ha già donato cinque defibrillatori in città.

Il Torneo dei Rioni ritorna dunque come festa dello sport e della città, un’occasione per ritrovarsi, fare il tifo e costruire legami.

Tutta Brindisi è invitata a esserci. Il cuore della città torna a battere… anche sul parquet di Piazza Santa Teresa

Facebook: Torneo dei Rioni – Brindisi https://www.facebook.com/profile.php?id=61578145692097

Instagram: brindisi_torneo_dei_rioni