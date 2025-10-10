𝗔𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗧𝗖𝗧 𝗱𝗶 𝗕𝗿𝗶𝗻𝗱𝗶𝘀𝗶

Nei giorni scorsi si è svolta un’importante assemblea in azienda TCT, dove si applica il Contratto Manufatti in Cemento.

Insieme ai nostri iscritti i dirigenti sindacali Capodieci Giovanni e Roppo Nicola e il segretario generale Gianni Marco Passiatore , hanno discusso della contrattazione di secondo livello che stiamo portando avanti con l’azienda.

🗣Un momento di confronto vero e di democrazia sindacale, che conferma il valore del dialogo e della partecipazione dei lavoratori.

Ora siamo pronti a definire gli ultimi passaggi per chiudere positivamente la trattativa.