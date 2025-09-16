𝗙𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 – 𝗕𝗮𝗿𝗶 – 𝗧𝗮𝘃𝗼𝗹𝗮 𝗥𝗼𝘁𝗼𝗻𝗱𝗮 𝗖𝗜𝗦𝗟 “𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗲 𝗟𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼”

La Filca Cisl Taranto Brindisi presente ieri all’importante incontro promosso da Cisl Puglia “𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗲 𝗟𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼: 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗳𝘂𝗴𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗳𝗶𝗱𝗮, 𝗶𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮”.

La mattinata ha visto interventi di rilievo, tra cui la relazione del Segretario Generale Cisl Puglia, Antonio Castellucci, e le conclusioni del Segretario Confederale CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Mattia Pirulli.

𝗜 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗶 𝗰𝗵𝗶𝗮𝘃𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝘂𝗶 𝘀𝗶 𝗲̀ 𝗽𝗮𝗿𝗹𝗮𝘁𝗼:

✅ 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗲 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀: come trattenere i talenti in Puglia, offrire lavoro stabile e creativo, contrastare lo spopolamento.

✅ 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 & 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲: strumenti formativi adatti al mercato del lavoro di oggi, con un forte legame tra scuola, università e imprese.

✅ 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝘀𝘃𝗶𝗹𝘂𝗽𝗽𝗼: il bisogno di infrastrutture moderne, sostenibilità, digitalizzazione per rendere la nostra terra competitiva.

✅ 𝗗𝗶𝗮𝗹𝗼𝗴𝗼 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲: il ruolo cruciale di sindacati, istituzioni e imprese nel costruire percorsi condivisi, che non lascino indietro nessuno.

👉 Filca Cisl Taranto Brindisi resta impegnata su questi fronti: continueremo a portare proposte, ascoltare e costruire soluzioni per far sì che il lavoro non sia motivo di emigrazione, ma radice solida nel nostro territorio.

🟢 “Non possiamo più accontentarci di osservare la fuga,” afferma Gianmarco Passiatore, segretario generale Filca Cisl Taranto Brindisi. “È tempo di trasformarla in sfida: investire nei giovani significa investire nel futuro della nostra terra.

Dobbiamo far capire ai giovani che l’edilizia non è più un ripiego lavorativo ma è una occupazione dignitosa e ben retribuita, che offre tantissima possibilità di crescita personale e professionale. Dobbiamo impegnarci però nell’affermare un modello di edilizia che sia di qualità, attraverso la qualificazione della manodopera, la legalità e regolarità del lavoro, la sicurezza nei cantieri, la dignità della persona. Costruire opere, realizzare infrastrutture, fare la manutenzione di strade e ponti, mettere in sicurezza il territorio è un’attività dignitosa e di fondamentale importanza per la collettività”.