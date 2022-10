“25 ANNI SENMZA TONINO DI GIULIO” – GIOVEDI’ CONVEGNO SUL TUMORE AL SENO

“25 anni senza Tonino Di Giulio”

La Fondazione Di Giulio, in collaborazione con il Polo Biblio Museale Ribezzo di Brindisi, Società di Storia Patria per la Puglia, sez. di Brindisi,

Europa Donna Italia ed Europa Donna Puglia, con il Patrocinio del Comune di Brindisi, ORGANIZZA un CONVEGNO sul TEMA:

” TUMORE al SENO, Politiche sanitarie e impatto sui centri di Diagnosi e Cura”.

GIOVEDI’ 20 Ottobre 2022 ore 17,30 MUSEO RIBEZZO Piazza Duomo Brindisi

La Fondazione ricorda il Dr. Tonino DI GIULIO, a 25 anni dalla scomparsa, in Ottobre, mese della prevenzione senologica, con un Convegno su uno degli argomenti che lo

ha visto impegnato sul fronte della prevenzione e cura per tutta la vita. Pioniere dell’oncologia, si è prodigato affinchè la prevenzione e la scoperta precoce dei tumori

( in particolare del collo dell’utero e della mammella) diventasse prassi normale e continua, dedicando energia e passione all’informazione e alla formazione del personale

sanitario, dei cittadini, e in particolare dei giovani, con cui amava intrattenersi in animate discussioni nelle scuole in cui, docenti e presidi illuminati lo invitavano.

Relatore : il Dott. Stefano BURLIZZI

Dirigente Responsabile UOSD di Chirurgia Senologica dell’Ospedale Perrino di Brindisi.

Intervistato dal Giornalista Antonio CELESTE.

Il ricordo umano e professionale del Dr. Di Giulio è affidato al Prof.

Antonio CAPUTO, Società di Storia Patria, sez. di Brindisi.

Sarà inoltre, proiettato, il cortometraggio “L’amore della mia vita”

della giovanissima regista Giorgia LANZILOTTI.

Presiede la Prof.ssa Raffaella ARGENTIERI, Presidente della Fondazione Tonino Di Giulio.

C.S. Fondazione Di Giulio