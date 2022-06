A TORRE GUACETO TUTTO PRONTO PER L’APERTURA DELLA CAMPAGNA DI SCAVI

Tutto pronto per l’evento di apertura della campagna di scavi archeologici 2022 di Torre Guaceto fissato per il prossimo 15 giugno.

L’iniziativa fa seguito alla campagna condotta nell’estate del 2021 dall’equipe del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento in collaborazione con gli archeologi del Dipartimento di Storia Culture e Civiltà dell’Università di Bologna, in accordo con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce e Brindisi, grazie alla quale è stata portata alla luce una necropoli a cremazione risalente alla tarda età del Bronzo, XIII-XI sec. a.C.

Parteciperanno all’evento i rappresentanti delle Istituzioni locali e delle forze dell’Ordine.

Un’importante occasione di condivisione alla quale ci farebbe piacere che prendeste parte anche voi professionisti dell’informazione.

Il programma della giornata:

-ore 15.30 incontro presso il centro visite di Torre Guaceto, Al Gawsit, via Santissimo Crocifisso, borgata di Serranova. Trasferimento in riserva a bordo di pullman scoperto;

-ore 16:00 visita dell’area di scavo e dei punti di interesse dell’area protetta (è consigliabile abbigliamento comodo visto l’attraversamento di alcuni tratti di spiaggia); -ore 18.30 rientro presso il centro visite e degustazione dei prodotti del paniere enogastronomico di Torre Guaceto.