Abano Carrisi ha presentato il suo libro “Il sole dentro”

Presso il Teatro Impero di Brindisi, Albano Carrisi, in arte e per tutti Al Bano, ha presentato il suo libro “Il sole dentro”. Hanno dialogato con l’autore: Regina Cesta e Maria Liuzzi. Un appuntamento veramente imperdibile per incontrare il grande cantante pugliese famoso in tutto il mondo. Albano ha, sicuramente, portato la sua terra dappertutto e con questo libro ha voluto parlare della sua vita con i momenti bellissimi e le tragedie che, purtroppo, ha dovuto affrontare. Quando il cantante ha compiuto 80 anni, ha voluto festeggiare quattro volte vent’anni e la sua biografia è divisa in quattro parti che corrispondono alle varie fasi della sua vita, alle quattro stagioni. Le origini contadine che non ha mai dimenticato, nonostante il grande successo che continua a riscuotere in tutti i concerti e le partecipazioni televisive. Il cantante, autore di tanti inni alla felicità, nella sua autobiografia rivela anche un lato malinconico e la sua storia diventa la narrazione dell’Italia del dopoguerra. È intervenuto il Sindaco Giuseppe Marchionna e anche dal pubblico ci sono state domande interessanti. Al termine della presentazione, Albano ha firmato le copie a tutti quanti hanno acquistato il libro e si è prestato simpaticamente ai vari selfie. Una bella occasione per i brindisini e un’opportunità per conoscere meglio il grande artista, anche se, sicuramente, ci si aspettava una maggiore partecipazione. Sono tanti gli eventi che vengono organizzati, bisogna soltanto avere voglia di condividere emozioni. Anna Consales