“Bams” al Cillarese – Quarta (Fdi): il Sindaco vieti l’uso di alcolici con apposita ordinanza

In data odierna la commissione dal sottoscritto presieduta ha discusso come ordine del giorno, la disciplina e l’uso dei parchi pubblici nonché della prevenzione incendi.

I lavori della commissione si sono soffermati soprattutto sul prossimo evento che sarà svolto presso il parco Cillarese.

Questa commissione è favorevole a qualsiasi iniziativa soprattutto quando sono i nostri giovani studenti i protagonisti.

Essendo un evento che sarà frequentato in gran parte da minori, la commissione ha espresso a maggioranza la volontà di chiedere al primo cittadino di emettere un’ordinanza che inibisca l’uso e la vendita di alcolici.

Come Presidente ho immediatamente inviato a mezzo PEC tale richiesta al Signor Sindaco Giuseppe Marchionna, a sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi e al signor Questore.

Roberto Quarta consigliere comunale di FRATELLI D’ITALIA

Presidente della commissione ambiente