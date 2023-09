BASKET – HAPPYCASA BATTE I RUMENI IN CHAMPIONS

Basket. Happy casa supera Csm Oradea in Champions

Il primo round di qualificazione alla prossima Champions league lo conquista la Happy Casa Brindisi che in Turchia ha superato i rumeni di Oradea per 77 a 74. Gara molto equilibrata tra due formazioni ben organizzate. Primo quarto 24 a 22 per i biancazzurri. Nel secondo quarto la squadra di Corbani allunga decisamente chiudendo all’interno lungo 43 a 32. Ma al ritorno in campo Oradea restituisce il break e zi va all’ultima quarto con la parita’ sul 60 a 60. Poi, sul fil di lana, Brindisi con un bel colpo di reni si aggiudica il match per 77 a 74. Ora venerd√¨ c’e’ il secondo turno di questo girone di qualificazione per la Champions.