Facebook Instagram
ISCRIVITI
rwe

Basket – Intervento riuscito per l’atleta Ethan Esposito

Valtur Brindisi comunica che in data odierna l’atleta Ethan Esposito è stato sottoposto a intervento chirurgico di capsuloplastica artroscopica della spalla sinistra, a seguito della lussazione post-traumatica riportata durante la gara di campionato disputata domenica 25 ottobre contro Avellino.

L’intervento, eseguito presso la Casa di Cura Habilita I Cedri di Fara Novarese dal dott. Giacomo Delle Rose, assistito dal dott. Marco Conti, è perfettamente riuscito.

Il giocatore rientrerà a Brindisi nella giornata di domani ed inizierà il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff sanitario biancoazzurro.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
snim
saldi
bagnato
carta
eolico
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning