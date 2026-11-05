Basket – Intervento riuscito per l’atleta Ethan Esposito

Valtur Brindisi comunica che in data odierna l’atleta Ethan Esposito è stato sottoposto a intervento chirurgico di capsuloplastica artroscopica della spalla sinistra, a seguito della lussazione post-traumatica riportata durante la gara di campionato disputata domenica 25 ottobre contro Avellino.
L’intervento, eseguito presso la Casa di Cura Habilita I Cedri di Fara Novarese dal dott. Giacomo Delle Rose, assistito dal dott. Marco Conti, è perfettamente riuscito.
Il giocatore rientrerà a Brindisi nella giornata di domani ed inizierà il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff sanitario biancoazzurro.