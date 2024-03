Calcio – Il Brindisi in un runnel interminabile…

Il Brindisi non ha saputo fare il miracolo e ha perso in casa dell’Avellino per 2 a 0. Una sconfitta che non fa altro che dare la sentenza definitiva per la retrocessione. Eppure,

ottimo primo tempo del Brindisi che ha saputo ben frenare l’ardore degli irpini, intenzionati a raddoppiare l’iniziale gol al 5’ minuto del bomber Patierno. Quella e’ stata l’unica disattenzione del Brindisi nel corso della prima frazione. Un buon primo tempo dei biancazzurri, nonostante una formazione rimaneggiata per i tanti infortuni. Ma in avvio del secondo tempo l’Avellino, che era stato criticato aspramente dai suoi tifosi all’intervallo, ha spinto da subito sull’acceleratore, raddoppiando sempre al 5’ e sempre con Patierno. A quel punto il Brindisi non ha saputo reagire. Ora praticamente il Brindisi e’ retrocesso, anche se i numeri dicono di no.