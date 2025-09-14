Calcio. Il Brindisi supera l’Ugento e vola in classifica

Il Brindisi fa valere il fattore campo e supera in casa l’Ugento per 3 a 0. Ma nulla è& stato facile come dimostrerebbe il punteggio. Partita in avvio un po’ sottotono del Brindisi che per vincere il match, per la quarta giornata di andata di Eccellenza, ha dovuto impegnarsi tantissimo, sfruttando anche qualche errore difensivo dei leccesi. Ma soprattutto ha dovuto fare affidamento sui suoi giocatori di spessore. Primo gol nel primo tempo di Ferrari, grazie ad una defaillance degli ospiti. In avvio di ripresa senza grandi emozioni ed occasioni. Poi, forse nel periodo migliore dell’Ugento, la squadra di Ciullo ha raddoppiato al 25’ con il bomber Saraniti, giocatore di categoria superiore. Per lui una prodezza con un tiro al volo dall’altezza del dischetto del rigore. Pubblico in visibilio e soddisfatto. E poi conta solo vincere pur se non si gioca al meglio. Alla mezz’ora traversa colpita da Melillo con un tiro fortissimo, dopo una bella azione personale. Subito dopo arriva il tris in azione in contropiede con un tiro in diagonale di Carpineti, su assist di Lanzolla. Al 90’ l’ Ugento fallisce un calcio di rigore con Tavdgiridze. Finisce tra gli applausi del pubblico di fede biancazzurra. In casa il Brindisi viaggia al ritmo di più di tre gol a partita. Dimenticata così la brutta prestazione di domenica scorsa a Campi Salentina. Domenica prossima il Brindisi gioca in trasferta ad Acquaviva.

Queste le formazioni:

Brindisi: Staropoli, Cauteruccio, Bernaola (Scoppa), Lanzolla, Melillo, Langone, Brigida (Carpineti), Lobosco, Benvenga, Burzio (Scaringella), Ferrari (Saraniti). All. Ciullo

Ugento: Trezza, Marchionna, Boglic, Regner, Macias, Martinez, Tavdgirdze, Albin (Inguscio), Catania, Rivadero, Carrozzo. All. Di Michele