Carabinieri in azione nel Brindisino. Sei arresti e cinque segnalazioni pedr uso di droga

Nell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, le Compagnie dipendenti hanno condotto un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto”. L’attività si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dalla vita notturna e nei luoghi di aggregazione giovanile, con il primario obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa, garantire la sicurezza urbana e reprimere lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio:

· a Cellino San Marco, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo per evasione poiché, sebbene sottoposto agli arresti domiciliari, veniva sorpreso fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo;

· a Torchiarolo, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un giovane poiché, controllato a bordo della propria autovettura, veniva trovato in possesso di marijuana, rifiutandosi altresì di sottoporsi agli accertamenti dello stato di alterazione psicofisico per l’uso di sostanze stupefacenti. La patente di guida gli è stata ritirata;

· a Mesagne, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di Lecce, scaturito a seguito delle reiterate violazioni alle prescrizioni imposte con la misura alternativa della detenzione domiciliare cui era sottoposto;

· a San Vito dei Normanni, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un uomo per il reato di attività di trasporto e smaltimento rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione e combustione illecita di rifiuti, per aver scaricato e dato alle fiamme rifiuti su un terreno agricolo;

· a Brindisi:

i Carabinieri della Stazione di Fasano, hanno arrestato un giovane, già detenuto per altra causa, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi, poiché gravemente indiziato dei reati di tentato furto e furto commessi a Fasano in danno di alcuni esercizi commerciali tra il novembre 2025 e il febbraio 2026;

hanno un giovane, già detenuto per altra causa, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi, poiché gravemente indiziato dei reati di tentato furto e furto commessi a Fasano in danno di alcuni esercizi commerciali tra il novembre 2025 e il febbraio 2026; i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato tre giovani poiché, per dissidi di natura privata, dopo aver fatto irruzione all’interno dell’abitazione di un coetaneo, l’hanno aggredito fisicamente provocandogli lesioni personali;

· a Ceglie Messapica i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un giovane per il reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; in particolare, a seguito di una perquisizione domiciliare è emerso che lo stesso, presso la propria abitazione, aveva coltivato 13 piante di cannabis indica e deteneva illegalmente hashish;

· a San Michele Salentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di Lecce, poiché condannato con sentenza definitiva alla pena di anni 5 di reclusione per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale commessi nel 2020 a Matera, ed estorsione aggravata commessa nel 2017 a Brindisi;

· a Villa Castelli, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un uomo per furto aggravato, poiché si impossessava di uno smartphone che era stato dimenticato dalla vittima su un muretto;

· a Oria, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di Lecce a seguito delle reiterate violazioni agli obblighi imposti con la misura cautelare cui era sottoposto;

· a Carovigno, i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni:

hanno denunciato un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, poiché sorpreso alla guida di un motociclo di grossa cilindrata, privo della patente di guida poiché revocata;

un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, poiché sorpreso alla guida di un motociclo di grossa cilindrata, privo della patente di guida poiché revocata; hanno denunciato un uomo poiché, alla guida di un velocipede, coinvolto in un incidente stradale, a seguito degli accertamenti risultava positivo all’assunzione di alcool;

un uomo poiché, alla guida di un velocipede, coinvolto in un incidente stradale, a seguito degli accertamenti risultava positivo all’assunzione di alcool; segnalato amministrativamente 5 giovani poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana per uso personale.

Inoltre, sono state controllate 15 autovetture, identificate 16 persone, controllato un esercizio commerciale, eseguite 8 perquisizioni domiciliari, controllate 4 persone sottoposte agli arresti domiciliari e una persona sottoposta a misura di sicurezza e prevenzione, ritirata una patente di guida.

Nel periodo estivo i Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi hanno intensificato l’attività di controllo del territorio con particolare attenzione nelle aree dove la presenza dei turisti è più significativa.