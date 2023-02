CARNEVALE A CELLINO:  PRIMA EDIZIONE DI MASCHERIAM❤️ IL CARNEVALE

In una splendida cornice di rievocazione di personaggi rinascimentali, con parate e sbandieratori della città di Avetrana, in una magnifica coreografia di danza e di personaggi Disney, insieme a tantissime mascotte di personaggi molto noti ai bambini, insieme a musica, divertimento e delegazioni di ragazzi e ragazze delle associazioni sportive, si è tenuta la prima edizione di “MASCHERIAM❤️ IL CARNEVALE”.

Si ringraziano tutte le associazioni, in particolare : la Parrocchia, Proloco, Eridano, Con Il cuore nella Mente, Kelainos, Danza è vita, New virtus Basket, Asd Armando Brigante, Asd Centro olimpico taekwondo Nuzzo ed Ezio Orsini Show.

Si ringraziano i genitori, i bambini , il gruppo comunale di protezione civile, il comando di polizia locale e quanti hanno voluto trasformare la giornata di ieri in una festa. Un ringraziamento speciale alla ditta che ha provveduto alla pulizia delle strade e della piazza gremita di tanti coriandoli e stelle filanti.

“Da subito si è percepito l’entusiasmo della gente, accorsa anche dai paesi limitrofi. Il paese è diventato una FESTA. Questo è stato possibile grazie all’impegno di tutti e, soprattutto, all’adesione massiccia di tutte le associazioni del territorio. Era soprattutto molto bello vedere e ammirare il sorriso dei bambini” dichiara l’Assessore allo Spettacolo Giada Occhibianco.

“È stato bellissimo vedere una rappresentanza del centro diurno per anziani alla parata. È stato importante per loro socializzare e partecipare con il tema di Alice nel paese delle meraviglie, prepararsi i costumi. Quale migliore rappresentazione degli anziani è stata mai più vera per esprimere la demenza: il gioco delle carte.”, dichiara l’assessore ai servizi sociali Lorenzo Mazzotta.

“Lo sport e’ vita, socialità, condivisione, specchio della nostra società. Lo sport, da sempre, ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare, grazie alla sua funzione educativa. Vedere sfilare ieri tanti ragazze e ragazzi cellinesi in rappresentanza delle diverse associazioni sportive, è stato meraviglioso ” dichiara l’assessore allo sport Davide Montinaro.

“Carnevale è allegria, costumi divertenti, sfilate , stelle filanti e tantissimi coriandoli. È una delle feste più amate da grandi e piccini perché capace di tirar fuori il lato più originale e bizzarro di ognuno di noi. Ieri a Cellino il carnevale è stato anche sinonimo di partecipazione, condivisione e inclusione sociale. Un grazie alla gradita partecipazione della cooperativa Eridano con il cuore nella mente e di tutte le associazioni del nostro paese. L’appuntamento con il Carnevale è per l’anno prossimo, sicuramente convinti che, con la collaborazione di tutti, diventerà un evento ogni anno più ricco ed entusiasmante.” Le dichiarazioni del sindaco Marco Marra.