“COM’ERI VESTITA” – MOSTRA CONTRO LA COLPEVOLIZZAZIONE DELLE VITTIME DI STUPRO NELLA PALAZZONA BELVEDERE

A Brindisi dal 14 al 16 dicembre l’esposizione organizzata per la prima volta in Arkansas, negli Stati Uniti

La mostra itinerante “Com’eri vestita? What were you wearing?” fa tappa dal 14 al 16 dicembre presso la Palazzina del Belvedere, sul Lungomare di Brindisi. L’esposizione, volta ad accendere le coscienze sugli stereotipi che colpevolizzano le vittime di stupri, è stata organizzata per la prima volta nel 2013 dal Centro di educazione contro gli stupri dell’Università dell’Arkansas. Allestita nello spazio museale, sede della Collezione Archeologica Faldetta, su iniziativa della Associazione Le Colonne e Centro Antiviolenza “Ricomincio da Me” di Brindisi gestito dalla cooperativa Ferrante Aporti, sotto l’egida del Comune di Brindisi. Il progetto è stata adattato al contesto italiano dall’Associazione Libere Sinergie di Milano e portata in Puglia dall’Associazione Sud-Est Donne.

L’inaugurazione della mostra

L’inaugurazione è in programma martedì 14 alle ore 11. La mostra si potrà visitare dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle 19.30.

La mostra mette in discussione i pregiudizi e gli stereotipi che emergono nei confronti delle vittime, spesso ritenute responsabili dei maltrattamenti subiti. E lo fa esponendo gli abiti indossati dalle vittime al momento della violenza subita: vestiti che tutte le donne utilizzano nella vita quotidiana, che raccontano 17 storie di abusi. In modo efficace, la mostra renderà dunque più consapevoli che la violenza non è un effetto prodotto dal comportamento delle donne, ma ha cause più profonde che debbono essere indagate e contrastate. Le storie di queste donne verranno interpretate dalle studentesse del Liceo delle scienze umane e liceo linguistico “Palumbo” di Brindisi.

Info e prenotazione obbligatoria al numero telefonico 0831562800