Confcommercio Brindisi – Nasce FederProfessioni. Eletti Presidente e Direttivo

Cresce la famiglia di Confcommercio Brindisi. Allo scopo di strutturare la presenza dei tanti professionisti che in questi mesi si sono iscritti all’Associazione, si è deciso di costituire “FederProfessioni”.

L’assemblea elettiva si è svolta presso la sede provinciale di Brindisi, alla presenza del Presidente provinciale Gianni Corciulo. Nel corso del dibattito sono state affrontate le tematiche riguardanti il variegato mondo della libera professione ed anche le possibilità di interazione con Confcommercio.

Al termine si è proceduto con l’elezione a Presidente – avvenuta all’unanimità dei presenti – della commercialista Giorgia Tedesco.

Fanno parte del Consiglio direttivo Katiuscia Barbarossa (agente immobiliare), Alessandro Corciulo (ingegnere), Miriam Greco (agente immobiliare), Sara Longobardi (psicologa), Fabiola Monaco (settore assicurativo), Federica Montesardi (consulente legale e rappresentante sportelli d’ascolto GTF), Emilio Pettinau (ingegnere), Luana Pirelli (settore sanità) e Lorenza Stefanelli (settore legale).