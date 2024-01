Cup di Francavilla – attense interminabili. La protesta di un Assessore di Latiano

Al Direttore Generale

Dott. Maurizio De Nuccio

Al Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Gigantelli

Al Direttore Amministrativo

Dott.ssa Loredana Carulli

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: segnalazione disagi c/o P.O. Camberlingo di Francavilla F.na

Spett.le Direzione Strategica,

in qualità di Assessore ai Servizi Sanitari del Comune di Oria (BR), esprimo profonda preoccupazione per i disagi segnalati c/o l’ospedale “Dario Camberlingo” di Francavilla F.na, che coinvolgono i pazienti durante le attese fuori dal CUP per effettuare gli esami del sangue regolarmente prescritti dai medici di famiglia.

Ritengo che sia inaccettabile che i nostri cittadini/pazienti debbano affrontare lunghe attese al freddo per l’espletamento del servizio, dacché la tutela della loro salute è la massima priorità di questa Amministrazione riteniamo che le difficoltà incontrate ad oggi siano inammissibili.

Per questo, sollecito codesta Direzione, affinché adotti tempestivamente tutte le misure necessarie per risolvere la criticità segnalata e per garantire un’efficace erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto dei diritti e delle necessità dei cittadini, adoperando tutte le azioni correttive necessarie per migliorare la situazione e prevenire il ripetersi di simili inconvenienti.

La salute dei nostri cittadini è un bene prioritario e siamo certi che impiegherete, prontamente, tutti i provvedimenti del caso.

Per quanto ci riguarda, continueremo a monitorare attentamente la situazione e lavoreremo per garantire che episodi come questi non si ripetano, segnalando tempestivamente ogni criticità affinché i Servizi Sanitari siano erogati in modo adeguato e rispettoso nei confronti di tutti i pazienti.

L’Assessore ai Servizi Sanitari e alla Persona

Elena Marrazzi