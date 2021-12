DA BOSTON A BRINDISI – LABBORATORIO SCRATCH CON UN RICERCATORE DEL MIT

Da Boston a Brindisi: laboratorio Scratch con un ricercatore del Mit

Il 22 dicembre i ragazzi della nostra scuola terranno un laboratorio in modalità mista (in presenza per

gli studenti del Comprensivo e su Zoom per tutti) con il dott. Carmelo Presicce, ricercatore presso il

prestigioso Massachusetts Institute of Technology di Boston.

Guiderà i lavori la prof.ssa Maria Beatrice Abbati, docente di tecnologia del Comprensivo.

Gli allievi sperimenteranno la loro creatività con Scratch, il noto ambiente di programmazione che

sfrutta un intuitivo linguaggio di tipo grafico. I lavori si concluderanno con l’intervista live al prof.

Carmelo Presicce.

Sede: Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”

Lavori:

09:00/10:00

Introduzione a Scratch e prime sperimentazioni.

10:00/11:00

Laboratorio creativo in collegamento con le classi V della scuola primaria e in presenza con gli

studenti del progetto estivo CM&S: Laboratorio di Informatica Creativa con Scratch.

11:00/12:00

Intervista a Carmelo Presicce da parte dei ragazzi e collegamento con gli studenti.

L’evento sarà in presenza per gli allievi dell’IC Cappuccini e via Zoom per tutti.

Form di registrazione all’evento!

https://forms.gle/k97MLD2kTUh7B5JV7

I codici di accesso al Webinar saranno inviati insieme alla conferma di registrazione all’evento.