

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Apprendo informalmente, non avendo ancora ricevuto alcuna notifica, della emissione di un decreto penale da parte del GIP di Foggia.Come è noto il decreto di condanna viene emesso ‘de plano’, e non vi è stata alcuna interlocuzione difensiva con gli imputati.Il provvedimento sarà impugnato: le frasi oggetto di contestazione non sono diffamatorie ed in secondo luogo non esprimevano alcun aggancio con quanto ritenuto nella imputazione.Provvederò con il mio difensore ad estrarre copia del fascicolo e ad impugnare l’atto, chiedendo la celebrazione di un giudizio ordinario”.