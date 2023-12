EDISON – MRS: ADESSO ALTRE INIZIATIVE PIU’ EFFICACI

Il Movimento 5 Stelle di Brindisi, intende ringraziare il presidente Giuseppe Conte, gli onorevoli Leonardo Donno, Roberto Traversi e tutti gli altri firmatari dell’interpellanza parlamentare, sulla revoca delle autorizzazioni al deposito/impianto che Edison intende collocare nel porto di Brindisi. Nonostante l’appassionata e dettagliata presentazione del ricorso presentata dall’onorevole Donno, il governo ha respinto ogni richiesta con motivazioni a dir poco risibili, a cui ha replicato con altrettanta determinazione e passione l’onorevole Traversi. Questo governo è rimasto sordo alle richiesta di una

intera cittadinanza, che già tanto ha dato in termini di concessioni alla salute e alla salvaguardia dell’ambiente. Questo governo ha voltato le spalle ad un intero consiglio comunale che aveva prodotto un documento unitario che metteva in risalto come l’interesse della comunità brindisina è un bene superiore rispetto agli interessi privati di pochi. Ma l’amore per questa città, il forte senso di giustizia che ci anima, ci spingono a proseguire e a mettere in atto nuove e più efficaci azioni per dare a Brindisi la visione di un futuro migliore.

Movimento 5 Stelle Brindisi