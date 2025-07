Emergency – I Carabinieri hanno ritrovato l’auto rubata a Brindisi ai due volontari per Gaza

Questa notte i carabinieri hanno chiamato Antonio per avvisare che l’auto è stata ritrovata abbandonata presso un incrocio. In questo momento Antonio è in viaggio da Reggio Calabria, dove ieri sera hanno presentato il libro, per recuperare la vettura. Ci auguriamo che l’auto non abbia subito troppi danni e che ci siano tutti gli effetti personali. In questo momento vorremmo ringraziare tutte le persone che ci hanno contattato per offrire aiuto, tutte le testate giornalistiche che hanno rilanciato il nostro appello e il Sindaco di Brindisi per il suo messaggio di vicinanza e solidarietà per quanto avvenuto. Ci auguriamo di poter rivedere presto Leonardo e Antonio in provincia di Brindisi per una presentazione del libro IL LORO GRIDO E’ LA MIA VOCE. POESIE DA GAZA. Emergency – gruppo provincia di Brindisi