Gli studenti della 3ᵃA e 3ᵃB del plesso San Lorenzo a scuola di orienteering per le vie

del centro storico di Brindisi

Si è concluso oggi, martedì 14 maggio 2024, il percorso di “orientamento” che ha

coinvolto gli alunni delle classi 3ᵃA e 3ᵃB della scuola primaria dell’Istituto

Comprensivo Centro Brindisi, plesso San Lorenzo.

Alla due giorni, che ha visto una prima giornata teorica ed una seconda pratica, oltre

ai giovani studenti e le docenti, hanno partecipato gli Istruttori del Battaglione Scuole

Caorle, elemento di organizzazione della Brigata Marina San Marco, che per

l’occasione hanno vestito i panni di “maestri in divisa”. L’obiettivo di questa

esperienza è stato quello di approfondire la conoscenza del territorio con bussola e

carte geografiche alla mano. Una sorta di gara di orientamento che ha visto

protagonisti i 25 alunni delle due classi per le strade della città.

Gli studenti, infatti, utilizzando i principali strumenti dell’orientamento, hanno

effettuato entusiasmanti percorsi tra le vie e le piazze del centro cittadino alla ricerca

delle mete assegnate, impiegando anche piccoli apparati radio commerciali per le

comunicazioni e il coordinamento tra i vari gruppi.

I bambini e le bambine, sono stati protagonisti di una “caccia al tesoro” originale e

sfidante che ha dato il via libera all’entusiasmo e alla capacità di trovare soluzioni in

situazioni pratiche e inconsuete.

Un’esperienza efficace per orientarsi e vivere sotto altri punti di vista la città, per

collaborare e mettersi in gioco, per conoscere le caratteristiche di un Reparto quale

la Brigata Marina San Marco, presente da anni sul nostro territorio e sempre

disponibile verso i cittadini di oggi e quelli di domani.