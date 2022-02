GUIDAVA UBRIACO E SOTTO GLI EFFETTI DELLA COCAINA L’AUTORE DI UN INMCIDENTE VERIFICATOSI IL 30 GENNAIO SULLA STATALE 7

In merito al sinistro verificatosi in data 30 gennaio 2022, intorno alle ore 16.30, sulla S.S. 7 al km 711+800 direzione Brindisi in cui veniva coinvolto il conducente (D. A., 36 anni, di Mesagne) dell’autovettura Ford-Focus, a seguito di accertamenti urgenti riguardanti le sostanze alcoliche e psicotrope eseguiti presso l’ospedale Perrino di Brindisi, risultava in stato di ebbrezza di 1.05 g/l e positivo alla cocaina e alla cannabinoidi. Pertanto, il conducente veniva denunciato all’ A.G., mentre il veicolo veniva sequestrato e affidato in custodia in depositeria autorizzata.