Il maestro Alen Bottaini a “La Maison de la Dance” di Brindisi

La scuola di danza “La Maison de la Danse” di Brindisi annuncia un importante appuntamento dedicato alla formazione e alla crescita artistica dei propri allievi: domenica 25 gennaio presso la sede della scuola, in Via Osanna 58, si terrà un Esame Interno di Danza alla presenza di un ospite d’eccezione, il Maestro Alen Bottaini, Direttore della ABA – Alen Bottaini Academic Ballet Program, prestigiosa realtà italiana nel panorama della formazione accademica della danza, con cui la scuola è ufficialmente affiliata.



L’esame rappresenta un momento centrale nel percorso di studio degli allievi: un’occasione di verifica del lavoro svolto durante l’anno, di crescita tecnica e artistica e di confronto diretto con una figura di altissimo profilo, riconosciuta per competenza, esperienza e prestigio nel mondo della danza.



A precedere questo importante appuntamento, sabato 24 gennaio, il Maestro Bottaini terrà una lezione speciale presso La Maison de la Danse, rivolta agli allievi della scuola e aperta anche a studenti esterni provenienti da altre scuole e accademie di danza di Brindisi e della provincia. Un’opportunità formativa di grande valore, pensata per offrire ai partecipanti un’esperienza di studio intensa, stimolante e altamente qualificante, a stretto contatto con una metodologia accademica di eccellenza.



La due giorni si configura come un evento di grande rilievo per il territorio, capace di avvicinare giovani danzatori a un contesto formativo di alto livello e di favorire il dialogo e il confronto tra realtà diverse, unite dalla stessa passione per la danza e dalla ricerca della qualità.



È questa la missione che guida da sempre La Maison de la Danse: accompagnare gli allievi in un percorso di crescita serio, consapevole e orientato al futuro, offrendo opportunità di formazione di alto profilo e promuovendo scelte educative che valorizzino talento, impegno e visione artistica.



