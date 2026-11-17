TANTE FIRME A FAVORE DEL LAVORO STAGIONALE. UNA DOMANDA ALLA UIL: PERCHÉ NON ASCOLTATE I LAVORATORI?

Non accetto lezioni da chi affronta il confronto sindacale scendendo sul personale. Preferisco dialogare con chi rappresenta la UIL con autorevolezza, competenza e rispetto della sua storia. Una storia alla quale sono particolarmente legato, anche per le mie origini e per le tante battaglie condivise nel corso degli anni.

La UIL ha avuto grandi rappresentanti e continua ad averne. Non tutti, evidentemente, interpretano allo stesso modo quei valori. Ma ciascuno di noi parla attraverso la propria storia, le battaglie combattute e ciò che ha concretamente dato a questa città.

Vorrei chiedere al signor Facecchia: dov’era quando manifestavo sotto Palazzo di Città contro il commissario prefettizio per difendere oltre 250 posti di lavoro NELL’NTEGRAZIONE SCOLASTICA? Non lo facevo per convenienza politica, ma perché credevo in quella battaglia. E vorrei sapere quanta esperienza abbia maturato nei servizi sociali, prima di giudicare chi da anni si impegna, senza interessi personali, nella difesa dei lavoratori.

Il punto, però, è un altro: state portando un gruppo importante di lavoratori verso il rischio della povertà e dei tagli occupazionali in nome di un contratto che rischia di essere soltanto una garanzia sulla carta.

Un contratto a tempo indeterminato nelle cooperative sociali, in assenza di servizi per tutto l’anno, può tradursi concretamente in nove mesi di lavoro e tre mesi senza reddito. Il precedente contratto stagionale, invece, garantiva nove mesi di attività e la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali. Una tutela fondamentale per persone che hanno famiglie, mutui e figli da mantenere.

Di questo qualcuno si è preoccupato? O si è preferito inseguire una soluzione apparentemente più vantaggiosa, senza valutarne le conseguenze reali?

Mi sorprende soprattutto questo cambio di posizione della UIL, un sindacato che ho sempre considerato equilibrato e capace di affrontare i problemi con responsabilità. Oggi, invece, sembra appiattirsi su posizioni che alimentano aspettative irrealistiche, come quella di far credere ai lavoratori che un contratto a tempo indeterminato possa automaticamente aprire le porte della pubblica amministrazione Non è così: non esistono automatismi né garanzie di assunzione.

E chi fa sindacato dovrebbe saperlo e, soprattutto, dovrebbe avere il dovere di dirlo chiaramente ai lavoratori.

Mi infastidisce dover ricordare io, che faccio politica, a chi fa sindacato quale sia il suo primo dovere: difendere i lavoratori, non alimentare illusioni.

Non ho candidature da inseguire, interessi personali da tutelare né ambizioni elettorali da soddisfare. Chi mi conosce sa bene che le mie battaglie non nascono da convenienze di parte.

Non voglio nemmeno alimentare sospetti, ma alcune scelte meritano spiegazioni. Mi chiedo, ad esempio, se questo improvviso cambio di rotta non possa essere collegato anche a nuove assunzioni e alla volontà di privilegiare gli ultimi arrivati rispetto a lavoratori che prestano servizio da 25 anni. È un interrogativo, non un’accusa, ma sarebbe opportuno fare chiarezza.

Così come sarebbe opportuno fare chiarezza sulle reali prospettive di gestione del servizio e sul ruolo che potrebbero assumere le cooperative. Non vorrei che, dietro questa improvvisa inversione di rotta, si nascondessero logiche e interessi che nulla hanno a che vedere con la tutela dei lavoratori. Anche in questo caso, naturalmente, si tratta di interrogativi ai quali sarebbe utile dare risposte chiare.

Io sono disponibile, come sempre, a un confronto pubblico. Ma voglio portare all’attenzione un fatto concreto: mi sono state consegnate oltre cento firme di lavoratori che si dichiarano favorevoli al mantenimento del contratto stagionale rispetto alla soluzione del tempo indeterminato.

Mi domando: da quando un sindacato smette di ascoltare proprio i lavoratori che dovrebbe rappresentare? Un tempo il sindacato nasceva per dare voce ai lavoratori, per ascoltarne le esigenze e difenderne i diritti. Oggi, invece, sembra che si voglia decidere al loro posto, anche quando sono proprio loro a manifestare una posizione diversa.

Forse, prima di giudicare gli altri, sarebbe opportuno ascoltare quelle cento e più persone. Perché il sindacato deve rappresentare i lavoratori, non sostituirsi alla loro volontà.

La richiesta è semplice: restituire ai lavoratori la certezza di dodici mesi di reddito e non lasciarli soli per tre mesi all’anno.

La UIL ritrovi il ruolo che la sua storia le assegna: stare dalla parte dei lavoratori, non delle convenienze.

Al signor Facecchia rivolgo un ultimo consiglio: lasci perdere gli attacchi personali e si confronti sui problemi. È questo che ci si aspetta da chi rappresenta un’organizzazione sindacale.

Gli auguro sinceramente una buona vita.