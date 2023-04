LATIANO – 𝐁𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐏𝐄𝐑 𝐋𝐄 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐃𝐄 𝐑𝐔𝐑𝐀𝐋𝐈, 𝐍𝐎𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐃𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐐𝐔𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐎𝐏𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐍𝐈𝐓𝐀̀!

La Regione Puglia ha pubblicato negli scorsi giorni un avviso pubblico (B.U.R.P. della regione Puglia n. 35 del 13/04/2023) per finanziare i comuni pugliesi nellโ€™ammodernamento della viabilitร comunale secondaria, ovvero delle strade rurali. La scadenza del bando รจ perentoriamente prevista per il 23 maggio, tempi troppo stretti se non la parte amministrativa e burocratica non รจ tempestiva e rapida, ma allo stesso tempo sarebbe un peccato perdere queste importanti risorse da poter destinare alla manutenzione delle strade rurali.

In un territorio come il nostro, a vocazione agricola, con tante famiglie residenti in campagna e decine aziende agricole, ๐ง๐จ๐ง ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ๐๐ž๐ซ๐ž ๐ง๐ž๐š๐ง๐œ๐ก๐ž ๐ฎ๐ง ๐ฆ๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฉ๐จ, ๐๐จ๐›๐›๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ž๐ ๐ง๐š๐ซ๐ž ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ž ๐ฅ๐ž ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐ ๐ข๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐จ๐ญ๐ญ๐ž๐ง๐ž๐ซ๐ž ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข ๐Ÿ๐จ๐ง๐๐ข, che sarebbero fondamentali per tante zone rurali di LATIANO.

Per questo, per il bene del paese, invitiamo il Sindaco e l’amministrazione comunale a ๐œ๐จ๐ ๐ฅ๐ข๐ž๐ซ๐ž ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐ž ๐ข๐ง๐œ๐š๐ซ๐ข๐œ๐š๐ซ๐ž ๐ ๐ฅ๐ข ๐ฎ๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐œ๐ข ๐ญ๐ž๐œ๐ง๐ข๐œ๐ข ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ข, dotati di ottime professionalitร , affinchรฉ possano avviare le procedure burocratiche e nel contempo predisporre la documentazione utile a candidare a finanziamento le nostre strade rurali.

Latiano Protagonista