Nucleare, fine della ricreazione: abbiamo concesso alla Sinistra la sua recita, ora cambiamo le regole dell’Aula.

A volte, in politica come nella vita, bisogna avere la pazienza di un padre di famiglia.

Oggi, in Consiglio Comunale, ho deciso di ritirare una Questione Pregiudiziale – tecnicamente ineccepibile e confortata dal parere del Segretario Generale – per consentire all’opposizione di affrontare, ancora una volta, il tema del nucleare. L’ho fatto accogliendo l’invito del Sindaco a stemperare gli animi, evitando che una palese lacuna tecnico-giuridica dei proponenti si trasformasse nel solito, prevedibile vittimismo sul ‘bavaglio democratico’. Del resto, anche i colleghi Fusco e Rachiero, appellandosi in extremis alla ‘prassi’, hanno riconosciuto di fatto che la mia eccezione, fondata sull’Articolo 42 del TUEL, era giuridicamente insuperabile.

Abbiamo garantito il diritto di tribuna, certo. Ma la realtà dei fatti, e soprattutto delle leggi, non muta. Il Consiglio Comunale non può vincolare un atto di indirizzo politico su materie di esclusiva competenza Statale.

Questa Amministrazione non si nasconde: guardiamo con pragmatismo e favore al mix energetico e alle nuove tecnologie. Obiettivi che non si raggiungono con la sola retorica.

Stavolta lo voglio usare io uno slogan: sì al lavoro, no alle paure infondate!

Tuttavia, il garbo istituzionale e la tolleranza democratica che abbiamo dimostrato non sono una licenza a trasformare permanentemente l’Assise in un megafono ideologico. I cittadini ci chiedono di amministrare la città, non di conferirci competenze che non abbiamo.

Per questo motivo, in armonia con la maggioranza, mi farò promotore di una revisione del Regolamento del Consiglio Comunale. È tempo di ristabilire l’ordine delle nostre prerogative e garantire che i lavori dell’Aula tornino a concentrarsi esclusivamente su ciò che la Legge ci chiama a fare, restituendo a Brindisi la serietà amministrativa e il pragmatismo che merita.

Lorenzo Guadalupi