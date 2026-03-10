Operazione Polizia ad Ostuni. Apprezzamento del Siap

Nel corso della nottata odierna la Squadra Mobile di Brindisi in collaborazione con il Commissariato di Ps di Ostuni (Br), coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce ha condotto un’operazione Antimafia di rilievo che ha assicurato alla giustizia 25 soggetti ritenuti appartenenti a due associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti e dal metodo mafioso operanti nella città di Ostuni.

Notevole impegno è stato profuso dagli appartenenti alla Squadra Mobile della Questura di Brindisi e i colleghi del Commissariato di Ps di Ostuni (Br) per questa attività d’indagine che ne conferma la professionalità, l’impegno e l’attaccamento al proprio lavoro, come servizio ai cittadini.

Come Segreteria Provinciale S.I.A.P. Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Stato, intendiamo esprimere un sentimento di apprezzamento e riconoscenza per tutti coloro che sono stati impiegati in detta indagine, che nonostante le risorse umane sempre più ristrette sono riusciti a portare a termine questa operazione di polizia giudiziaria che conferma l’unità d’intenti con la Magistratura e la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce in particolare.

Ribadiamo con forza che non deve abbassarsi il livello di contrasto alla Criminalità organizzata, garantendo organici adeguati alle indagini da compiere per promuovere la cultura della legalità, della giustizia e dello sviluppo e garantire una risposta efficace dello Stato ai fenomeni criminosi di questo territorio.

Il Segretario Generale Provinciale

Cosimo SORINO