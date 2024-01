“Ora tocca a noi” – 𝗣𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲́ 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗮𝗴𝗹𝗶 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗧𝗿𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮? 

๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ฒฬ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฒฬ€ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ถ๐—น ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฏ๐˜‚๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐—ด๐—น๐—ถ ๐˜€๐˜๐˜‚๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ๐—น ๐—ง๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—บ๐—ฒ๐—บ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ?

Il treno della memoria รจ un progetto di educazione civica, che permette a migliaia di studenti ogni anno di vivere un percorso di formazione e crescita che culmina con lโ€™esperienza del viaggio in Polonia e le visite nei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau.

Negli anni scorsi, attraverso il nostro rappresentante in Consiglio Comunale Giulio Gazzaneo, abbiamo promosso lโ€™adesione del Comune di Brindisi al Treno della Memoria, e avevamo previsto inoltre che il Comune stanziasse delle somme per supportare le famiglie a sostenere le spese di questo viaggio, affinchรฉ nessuno fosse costretto a rinunciare ad unโ€™esperienza di tale valore per difficoltร economiche.

Abbiamo constatato, purtroppo, che questโ€™anno il contributo โ€“ piccolo per le casse comunali ma dal grande valore per gli studenti che ne usufruivano – non รจ stato confermato.

Una scelta che ci auguriamo sia dovuta ad una dimenticanza, in ogni caso non scusabile, ma che ad ogni modo ci rammarica. Anche questโ€™anno molte scuole di Brindisi in questi giorni stanno partendo per Cracovia, questa volta senza il sostegno dellโ€™amministrazione comunale.

Comunicato stampa – Ora tocca a noi