Ostuni – Oggi si è svolta la cerimonia di commemorazione del finanziere scelto Fabio Perissinotto

Si è svolta questa mattina in Ostuni (Br), alla presenza del Comandante Regionale Puglia Generale di Divisione QUINTAVALLE Cecere Antonio, la cerimonia di commemorazione in memoria del Finanziere Scelto AT-PI Fabio PERISSINOTTO “Medaglia d’Oro al Valor Civile” nella piazza a lui intitolata.

Erano presenti S.E. il Prefetto, il Commissario Prefettizio di Ostuni e le massime Autorità civili e militari della Provincia, nonché una rappresentanza di finanzieri della locale Compagnia, i componenti della Sezione Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Dopo gli Onori al Caduto, a seguire, è stata celebrata dall’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni S.E. Monsignor Giovanni INTINI una Santa Messa presso la Chiesa “Santa Maria Madre della Chiesa”.

Sono trascorsi 24 anni da quando, nel corso di un servizio notturno finalizzato alla prevenzione e al contrasto di altri traffici illeciti nella zona di Ostuni, il Finanziere fu vittima di un drammatico incidente stradale accaduto mentre, con altri tre colleghi, rimasti gravemente feriti, partecipava all’inseguimento di un’autovettura, risultata rubata, che aveva ignorato l’intimazione dell’alt di una pattuglia di militari del Corpo in uniforme e a forte velocità si era data alla fuga.