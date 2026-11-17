Quanto accaduto in Consiglio Comunale rappresenta una pagina buia e surreale per la storia istituzionale di Brindisi.

Il rigetto della mozione delle forze di opposizione finalizzata a dichiarare Brindisi territorio libero dal nucleare e da depositi di scorie dimostra, ancora una volta, la totale subalternità di questa amministrazione comunale alle logiche calate dall’alto e lontane dai bisogni reali dei cittadini.

Ciò che è andato in scena nell’aula consiliare è inaccettabile sotto ogni punto di vista politico e amministrativo.

In apertura, è stata sollevata una pregiudiziale relativa all’incompetenza del Consiglio Comunale su un tema di tale portata. Una mossa gravissima e mai verificatasi in oltre tre anni e mezzo di questa amministrazione, evidentemente per tentare di spegnere sul nascere la discussione e nascondere la polvere sotto il tappeto.

Superata la pregiudiziale e aperta la discussione, Sindaco e maggioranza si sono dichiarati apertamente favorevoli al nucleare.

A rendere il quadro ancor più intollerabile è stato l’intervento del Sindaco, il quale ha tirato in ballo la famigerata “sindrome NIMBY” (Not In My Back Yard). Un’espressione e un giudizio del tutto fuori luogo, offensivi e irrispettosi nei confronti di un territorio martoriato come Brindisi, che per decenni ha pagato un prezzo altissimo in termini di salute, ambiente e servitù industriali per l’interesse energetico nazionale. Brindisi non è affetta da sindrome NIMBY: Brindisi ha già dato fin troppo e pretende giustizia, bonifiche e futuro pulito, non un nuovo ciclo di colonialismo energetico.

Le posizioni favorevoli al nucleare espresse dalla maggioranza sono apparse totalmente ideologiche, acritiche e prive di qualsiasi approfondimento tecnico.

Nessun cenno, nel dibattito della maggioranza, ai costi astronomici e ai tempi biblici di realizzazione di questi impianti, alle problematiche irrisolte legate al surplus energetico eventualmente prodotto, alla complessa convivenza con lo sviluppo delle fonti rinnovabili e, soprattutto, al dramma irrisolto dello smaltimento delle scorie radioattive.

Respingere questa mozione significa – sia pure potenzialmente – spalancare le porte a nuove servitù, voltando le spalle alla riconversione, alle rinnovabili e all’innovazione.

Continueremo a lottare in ogni sede affinché la voce dei cittadini prevalga sui dettami di una politica miope.

Diego Rachiero