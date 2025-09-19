Facebook Instagram
Riforma delle Nazioni Unite, D’Attis (Fi): “Grazie a ministro Tajani la Base di Brindisi sarà ancora più strategica”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Grazie alla volontà e all’impegno del Vice Presidente, nonchè ministro degli esteri, Antonio Tajani, la base Onu di Brindisi sarà ancora più strategica: la riforma “UN80”, avviata dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, vedrà la base pugliese in prima linea. Infatti, il ministro Tajani ha scritto al segretario generale dell’Onu per confermargli la disponibilità del nostro Paese a sostenere il processo di riforma in corso: la base di Brindisi, come quella di Torino, sarà interessata al possibile ricollocamento di strutture e personale delle Nazioni Unite. Il che significa potenziare le attività della base di Brindisi e renderla sempre più centrale nelle politiche internazionali che puntano alla pace, alla sicurezza alimentare e ai diritti umani”.

