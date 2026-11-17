Nell’odierno consiglio comunale si è discussa una mozione che impegnava Sindaco e Giunta a non candidarsi per realizzare impianti energetici nucleari o depositi di scorie nucleari.
Come Brindisi Bene Comune – Alleanza Verdi Sinistra siamo profondamente contrari alla proposta del Governo di prevedere produzione energetiche con il nucleare da fissione.
E’ un piano di propaganda. Oggi la crisi energetica ed il caro bollette non trovano alcuna soluzione con centrali nucleari che produrranno con costi altissimi energia non prima del 2040 – 2050.
E poi c’è il tema di dove realizzare queste centrali ed il deposito di scorie nucleari.
Riteniamo che in una città già gravata da decenni di storia di industria altamente impattante, come le centrali a carbone, tutt’oggi sito di interesse nazionale per le bonifiche non vi sia spazio per candidarsi per ospitare impianti nucleari.
La maggioranza di centro destra invece compatta ha votato contro questa richiesta .
Evidentemente per il Sindaco ed i consiglieri di maggioranza il nucleare rappresenta un’opportunità di sviluppo per la città, ignorando la storia degli ultimi 60 anni.
Noi contrasteremo in tutti i modi, con campagne informative ed iniziative questo scellerato progetto del Governo Nazionale e del Governo Cittadino
Riccardo Rossi
Capogruppo Brindisi Bene Comune – Alleanza Verdi Sinistra