Studenti dell’Alberghiero in visita sulla nava da crociera “MSC Sinfonia”

Alcuni studenti dell’Alberghiero “Pertini” hanno visitato la nave “MSC Sinfonia”

Si è svolta, nel pomeriggio del15 aprile, la visita programmata sulla nave da crociera” MSC Sinfonia”, da parte di alcuni studenti dell’ Alberghiero “S. Pertini” di Brindisi, nell’ ambito del Progetto “Cuochi di bordo”, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Brindisi. Lo scopo della visita è stato far conoscere agli studenti dell’ Istituto la realtà lavorativa, che, dopo la conclusione del corso, potranno intraprendere.

Gli studenti hanno mostrato grande interesse e tante sono state le domande, a cui il personale MSC ha saputo rispondere con tanta professionalità.

Ci saranno in futuro nuove collaborazioni al fine di dare ai ragazzi Dell’Alberghiero di Brindisi sempre maggiori sbocchi lavorativi.