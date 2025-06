Uil Fpl – Ingiusto licenziamento dipendenti Coop. Artemide

ingiusto licenziamento dipendenti Coop. Artemide.

Il presente comunicato in difesa dei diritti dei dipendenti della Cooperativa Artemide che dal 1 luglio 2025 saranno licenziati ingiustamente e degli utenti minori seguiti presso “La Tegola Blu “ di Latiano, che saranno spostati come pacchi postali, presso altre sedi a causa della chiusura della struttura nel disinteresse collettivo .

La Uil Fpl Brindisi apprende oggi che il presidente della Cooperativa Artemide sta contattando i Servizi Sociali di Brindisi, Taranto, Lecce ecc.,comunicando che la struttura nella quale questi minori erano seguiti non è più idonea.

Ci viene anche riportato che stanno già provvedendo a spostare gli utenti in altre strutture licenziando il personale in oggetto per soli fini di guadagno.

Il fine è quello di risparmiare sugli stipendi e sul costo della struttura che sarà chiusa, pertanto, da giorno 1 luglio 2025, nel silenzio totale delle istituzioni, tutto il personale di Tegola Blu rimarrà senza posto di lavoro.

A seguito dell’ingiustizia in corso, si chiede un intervento urgente delle istituzioni, considerando che il Comune di Manduria ha già spostato 4 utenti minori in un altra struttura creando di fatto un raggiro dei dipendenti e delle istituzioni tutte .

Specifichiamo anche che il 18 giugno u.s. era pervenuta alla scrivente una informativa da parte della Vice Presidente della Cooperativa Sociale la Pietra Angolare, che dichiarava la sua disponibilità dopo aver sentito il parere della proprietaria, del Comune di Latiano e de La Tegola Blu a subentrare, avvalendosi dello stesso personale e, possibilmente, dei Minori ivi collocati onde consentire una continuità dei percorsi educativi intrapresi e non smettere in maniera drastica e discontinua i progetti educativi, ne licenziare il personale.

Inoltre, non risulta a questa Segreteria Generale, ne ai lavoratori, che la struttura non sia a norma, per cui è chiaro che il tutto è uno stratagemma ai danni dei dipendenti e dei pazienti, che ricordiamolo ancora una volta sono minori.

Si aggiunge che in questi giorni la stessa cooperativa Artemide ha svuotato buona parte degli arredi della struttura nonostante all’ interno ci siano ancora utenti, cosa indecente vista situazione già delicata dei bambini presenti.

Si chiede quindi un intervento immediato di tutti i destinatari e si chiede al Sindaco del Comune di Manduria e Brindisi di ripristinare immediatamente la disposizione dello spostamento dei minori per evitare anche ulteriori traumi agli stessi.