Vantaggiato, Borromeo, De Maria e il coordinatore Oggiano chiedono la revoca degli assessori di Fratelli d’Italia

revoca incarico assessorile ai rappresentanti in Giunta di FdI Giuliana Tedesco e Antonio Pisanelli

Con la presente premesso che

il 9 febbraio u.s. si è riunito il coordinamento cittadino alla presenza dei consiglieri comunali Lucia Vantaggiato, Mario Borromeo e Raffaele Demaria;

all’unanimità dei presenti è stata chiesta la revoca immediata dei rappresentanti di FdI in Giunta Giuliana Tedesco e Antonino Pisanelli da notificare al Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna;

in data 11 febbraio u.s. è stata inviata formalmente la richiesta de quo al Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna;

preso atto che la richiesta di revoca immediata degli assessori dalla Giunta Giuliana Tedesco e Antonio Pisanelli non ha avuto nessun riscontro si comunica che da oggi i due assessori sopramenzionati non rappresentano più Fratelli d’Italia in Giunta. Sino al ripristino della delegazione di FdI in Giunta, che avverrà con la piena legittimazione del coordinamento cittadino e del gruppo consiliare, Fratelli d’Italia sosterrà l’azione politico amministrativa prevista nel programma elettorale della maggioranza di governo.

Prof. Massimiliano Oggiano

Coordinatore cittadino FdI