Viali come piste di Foruma 1 nel rione Bozzano! I cittadini chiedono le barre di rallentamento

Uno degli elementi positivi che caratterizzano la vivibilità di un quartiere è senza dubbio legato alla viabilità, così come alla presenza di verde e di una buona illuminazione pubblica.

A Brindisi, nel rione Bozzano, questi elementi ci sono tutti, così come la presenza di esercizi commerciali, di una farmacia, di un ufficio postale e di altri servizi pubblici.

Insomma, un quartiere estremamente vivibile, con edifici di recente costruzione ed anche con impianti sportivi ed un centro anziani.

Peccato, però, che tutti questi aspetti positivi rischiano di essere vanificati da ciò che a Bozzano avviene durante le ore notturne. I viali bellissimi e spaziosi si trasformano, infatti, in un circuito di formula uno dove autovetture e moto si alternano a corse sfrenate. A segnalarlo sono gli abitanti della zona che vengono svegliati nel cuore della notte dal rombo dei motori e da sgommate in piena regola. Un fatto gravissimo anche per chi deve uscire per strada per ragioni di lavoro e che rischia di rimanere coinvolto in qualche incidente.

Qualcuno ha anche provato a rivolgersi alle forze dell’ordine, ma siamo tutti consapevoli del fatto che le poche pattuglie in servizio non possono essere presenti ovunque e quindi non resta altro da fare che reiterare la richiesta all’Amministrazione Comunale di piazzare, così come viene fatto in altre città, delle barre di rallentamento, ovviamente opportunamente segnalate.

Solo in questo modo, infatti, si potranno evitare conseguenze gravissime e soprattutto si potrà restituire un po’ di tranquillità agli abitanti del rione Bozzano.