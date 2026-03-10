𝐀𝐥 𝐯𝐢𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚 “𝟓𝐱𝟏𝟎𝟎𝟎” 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐙𝐚𝐜𝐜𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐬𝐚𝐠𝐧𝐞: 𝐮𝐧 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐜𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 

Con lo slogan “Aiutaci ad aiutare”, la Casa di Zaccheo lancia ufficialmente la sua campagna per la destinazione del 5×1000. Un’iniziativa fondamentale per permettere alla struttura di continuare a essere un punto di riferimento per i più fragili nel territorio di Mesagne e non solo.La Casa di Zaccheo rappresenta da anni un presidio di carità e supporto concreto. Destinare il proprio 5×1000 a questa realtà non comporta alcun costo per il contribuente, ma si traduce in servizi essenziali, accoglienza e speranza per chi attraversa momenti di difficoltà. 𝗖𝗼𝗺𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗮𝗿𝗲Per sostenere le attività della Casa di Zaccheo, è sufficiente inserire il codice fiscale dell’ente nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi (Modello 730, REDDITI ex UNICO):𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲: 𝟵𝟭𝟬𝟵𝟰𝟬𝟲𝟬𝟳𝟰𝟱 𝗟’𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗭𝗮𝗰𝗰𝗵𝗲𝗼Situata a Mesagne, l’associazione opera quotidianamente per rispondere ai bisogni primari della comunità, promuovendo una cultura dell’incontro e della solidarietà attiva. I fondi raccolti tramite il 5×1000 saranno interamente destinati al mantenimento della struttura e al potenziamento dei progetti di assistenza verso i più bisognosi. “Sostenere la Casa di Zaccheo significa prendersi cura della nostra comunità”, spiegano i responsabili. “Un piccolo gesto sulla dichiarazione dei redditi diventa per noi una risorsa vitale per non lasciare indietro nessuno.”