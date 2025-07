𝐂𝐨𝐥𝐩𝐨 𝐝𝐢 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨: 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐃𝐚𝐭𝐮𝐨𝐰𝐞𝐢 è 𝐮𝐧 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐠𝐢𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐆𝐚𝐰 𝐀𝐬𝐬𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐢

La ๐†๐š๐ฐ ๐€๐ฌ๐ฌ๐ข ๐๐ซ๐ข๐ง๐๐ข๐ฌ๐ข รจ lieta di annunciare lโ€™arrivo di ๐ƒ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฅ ๐ƒ๐š๐ญ๐ฎ๐จ๐ฐ๐ž๐ข per il prossimo campionato di serie C. Guardia di 190 cm, Daniel รจ nato in Italia nel 1999 da famiglia di origini nigeriane.

Il suo percorso parte nel settore giovanile del ๐๐š๐ฌ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐ž๐ซ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ง๐จ, con l’esordio in serie A2 nella stagione 2016/2017 (17 presenze per lui). Dopo lโ€™inizio promettente, Daniel prosegue il suo viaggio in diverse squadre di serie B, indossando le maglie di Arechi Salerno (raggiunti i playoff dopo unโ€™ottima regular season), Olimpia Matera e Basket Scauri, dove dimostra costanti progressi sia in minutaggio che in rendimento.

Datuowei torna poi a Ferentino nel 2020/21 per affrontare il campionato di C Silver, prima di passare a Caserta e Lamezia (C Gold), consolidando il suo ruolo come giocatore affidabile e duttile.

Nel 2023/24 รจ protagonista con la ๐•๐š๐ฅ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ง๐จ ๐๐š๐ฌ๐ค๐ž๐ญ ๐‚๐š๐ฌ๐ญ๐ž๐ฅ๐ฅ๐š๐ง๐ž๐ญ๐š (C Gold), dove chiude la stagione con 12.7 punti di media e un best di 35 punti.

Nellโ€™ultima annata ha giocato nella ๐ƒ๐ข๐ง๐š๐ฆ๐จ ๐๐š๐ฌ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ซ๐ข๐ง๐๐ข๐ฌ๐ข in serie B Interregionale, totalizzando 9.1 punti di media in 33 presenze, con una prestazione da 27 punti come picco stagionale.

Daniel รจ un giocatore attento e capace di leggere le situazioni in campo con estrema intelligenza. La sua fisicitร ed esplosivitร lo rendono una pedina preziosa, capace di ricoprire piรน ruoli e dare intensitร su entrambi i lati del campo.

Molto determinato e desideroso di far bene sin dal primo allenamento, con la passione per la palla a spicchi, ha condiviso sin da subito il nostro progetto con grande entusiasmo.

Datuowei regalerร spettacolo ai propri tifosi, essendo dotato di una straordinaria forza fisica e sarร una pedina fondamentale nello scacchiere di coach Luca Laghezza.

La Gaw Assi Brindisi aggiunge dunque energia e soliditร al proprio roster, pronta ad affrontare la nuova stagione con ancora piรน ambizioni.

Un ringraziamento particolare a Andrea Capasso per la disponibilitร , professionalitร e serietร con cui รจ stata condotta e chiusa la trattativa.

La societร dร il benvenuto a Daniel augurandogli le migliori fortune e soddisfazioni per la sua prima stagione con la maglia biancorossa.

