𝐌𝐞𝐬𝐚𝐠𝐧𝐞. 𝐋𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐙𝐚𝐜𝐜𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐚̀ 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐦𝐛𝐮𝐥𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐨 “𝐒𝐚𝐧 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐌𝐨𝐬𝐜𝐚𝐭𝐢”, 𝐮𝐧 𝐟𝐚𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐩e𝐫 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢

Sarร inaugurato ๐‘บ๐’‚๐’ƒ๐’‚๐’•๐’ ๐Ÿ๐Ÿ ๐’”๐’†๐’•๐’•๐’†๐’Ž๐’ƒ๐’“๐’†, alle ore 11.00, nella Casa di Zaccheo, in Via M. Materdona, 95 a Mesagne, il nuovo ambulatorio โ€œSan Giuseppe Moscatiโ€. Lโ€™iniziativa nasce con lโ€™intento di garantire un accesso agevolato alle cure mediche.

Lโ€™ambulatorio, che prende il nome da San Giuseppe Moscati, il medico dei poveri, รจ il risultato di un processo di discernimento maturato negli ultimi anni allโ€™interno della struttura caritativa. La sua apertura sarร benedetta da don Pietro De Punzio, Vicario foraneo e responsabile della Casa di Zaccheo, il quale ha sottolineato il profumo di Vangelo che permea questo luogo dedicato alla cura e allโ€™attenzione verso gli ultimi, le persone sole, gli emigrati e le famiglie meno abbienti.

Il servizio offerto dallโ€™ambulatorio รจ reso possibile grazie alla collaborazione della Dott.ssa Giusi Galeone, medico volontario. Lโ€™ambulatorio sarร aperto ogni Mercoledรฌ dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

Lโ€™obiettivo principale dellโ€™ambulatorio โ€œSan Giuseppe Moscatiโ€ รจ quello di favorire lโ€™inclusione sociale dei piรน vulnerabili, orientandoli verso i servizi piรน adeguati presenti sul territorio. Don Pietro ha sottolineato che lโ€™ambulatorio รจ dedicato a coloro che vivono situazioni di disagio e sofferenza, compresi i migranti che affrontano difficoltร fisiche.

In un contesto di impegno sociale e di promozione del benessere, San Giuseppe Moscati si presenta come un punto di riferimento per chi, altrimenti, avrebbe difficoltร a ricevere le cure necessarie. La sua apertura segna lโ€™inizio di un nuovo capitolo nellโ€™impegno della Casa di Zaccheo in favore dellโ€™accesso universale alla salute e dellโ€™assistenza solidale verso chi ne ha piรน bisogno.