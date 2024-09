𝐌𝐞𝐬𝐚𝐠𝐧𝐞. 𝐒𝐢 𝐢𝐧𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐮𝐧 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐬𝐚𝐫𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐙𝐚𝐜𝐜𝐡𝐞𝐨

Il laboratorio sartoriale nasce grazie alla lungimiranza e allโ€™impegno dei volontari della โ€œCasa di Zaccheoโ€, e si propone di trasmettere le basi sulla conoscenza laboratoriale della sartoria, attraverso un ciclo di lezioni frontali e pratiche per realizzare capi semplici e acquisire dimestichezza con tessuti e lavorazioni. Il progetto, dono di Papa Francesco, รจ stato finanziato dal Dicastero Vaticano per il servizio dello sviluppo umano integrale, in collaborazione con lโ€™Arcivescovo Mons. Giovanni Intini e la Caritas Diocesana. Il laboratorio sartoriale รจ uno spazio aperto alla collaborazione con altre realtร del territorio il cui obiettivo รจ la creazione di opportunitร di lavoro, competenze tecniche e possibilitร di nuovi percorsi per persone in difficoltร . Le persone coinvolte nel laboratorio acquisiranno competenze sempre specifiche nella produzione e confezionamento di abiti e accessori, nella realizzazione artigianale di articoli da regalo, bomboniere, arredi sacri per la messa, confezione di tuniche per la prima Comunione. Grazie allโ€™accompagnamento di una sarta esperta e allo staff di collaboratori si realizzerร un progetto che favorisce la cooperazione, la crescita personale e, si auspica, lโ€™inserimento lavorativo di chi, tra le partecipanti, ha giร messo in campo elevate competenze, motivazioni e creativitร . รˆ un piccolo laboratorio sorto con lโ€™obiettivo di offrire spazi e tempi utili per riqualificare la propria identitร attraverso il lavoro, attraverso il fare.



รˆ uno spazio dedicato alle persone che possono sperimentare il linguaggio tecnico della professione del sarto, riqualificando le proprie competenze che potevano sembrare piccole, ma che accompagnate e significate insieme agli operatori, possono divenire partenza per un progetto di formazione e lavoro. Non si tratta di saper o meno utilizzare una macchina da cucire o un ferro da stiro, ma di scoprire e conoscere tutto un mondo che fa dellโ€™artigianato sartoriale unโ€™arte, una forma complessa di creativitร , ispirazione e produzione. L’inclusione lavorativa รจ un obiettivo ma รจ soprattutto un processo di miglioramento delle condizioni di partecipazione e di lavoro per tutte le persone che incontriamo. Affidare una creazione di modelli al Laboratorio Sartoriale โ€œCasa di Zaccheoโ€ significa dare una opportunitร in piรน alle persone da noi accolte, in unโ€™ottica di emancipazione e opportunitร occupazionale. Poter partecipare ad un progetto dove le persone hanno possibilitร di lavorare in attivitร produttive autentiche, valorizzanti, con un committente in relazione, diviene creazione di inclusione e promozione di spazi dignitร .