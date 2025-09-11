𝐓𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 – 𝐃𝐢𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐁𝐫𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐢-𝐒𝐚𝐧 𝐕𝐢𝐭𝐨 𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐠𝐨𝐫𝐠𝐡𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚𝐥𝐢

La Società Trasporti Pubblici di Brindisi rende noto che oggi, in occasione dell’avvio delle lezioni in alcuni edifici scolastici, è stato attivato un potenziamento del servizio ordinario con 40 corse scolastiche e con ulteriori otto per il trasporto urbano nella città di Brindisi (impiegati 19 conducenti in più e 14 mezzi aggiuntivi). Il tutto, nonostante il calendario regionale prevede l’avvio del servizio a far data dal 16 settembre.Stamattina, però, si è registrata una interruzione della circolazione stradale sulla “Brindisi-San Vito dei Normanni” a causa della caduta di un albero e questo ha determinato gravi ritardi nei collegamenti con San Vito, Carovigno, Ostuni, Ceglie e San Michele. Tale blocco e le conseguenti deviazioni hanno provocato anche ingorghi stradali nella città di Brindisi e quindi ritardi nel servizio di trasporto in alcun modo dipendenti dalla S.T.P., il cui personale, però, ha cercato di limitare al massimo i disagi per l’utenza.