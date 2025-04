𝑰𝒍 𝟓𝒙𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝑪𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒊 𝒁𝒂𝒄𝒄𝒉𝒆𝒐 𝒅𝒊 𝑴𝒆𝒔𝒂𝒈𝒏𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒂𝒊𝒖𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒊 𝒑𝒐𝒗𝒆𝒓𝒊

Anche quest’anno l’invito Γ¨ a destinare il tuo 5Γ—1000 alla Casa di Zaccheo attraverso la dichiarazione dei redditi per continuare a sostenere la Mensa e i progetti di solidarietΓ per i piΓΉ bisognosi. La scelta del 5Γ—1000 non costa nulla al contribuente e non incide sull’opzione dell’8Γ—1000, ma rappresenta una risorsa preziosa per la Casa di Zaccheo.

Come fare? È semplice.

Se si presenta il Modello 730 o Unico:

Compila la scheda sul Modello 730 o Unico

Firma nel riquadro indicato come β€œsostegno del volontariato, delle onlus, delle associazioni […]”

Indica nel riquadro il codice fiscale

91094060745

Se non si deve presentare la dichiarazione dei redditi:

Compila la scheda fornita insieme al CUD dal tuo datore di lavoro o dall’ente erogatore della pensione, Firma nel riquadro indicato come β€œsostegno del volontariato, delle onlus, delle associazioni […]”

Indica nel riquadro il codice fiscale

91094060745

Inserisci la scheda in una busta e scrivi sopra β€œDESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF” e indica il tuo cognome, nome e C.F.

Consegnala all’ufficio postale o ad un intermediario.

La dichiarazione dei redditi va inviata entro il 30 novembre di ogni anno, salvo proroghe, se presentata per via telematica, tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato. Oppure tra il 2 maggio e il 30 giugno di ogni anno, se presentata in formato cartaceo agli uffici postali.

Ricordati anche di continuare ad aiutarci scegliendo di destinare l’8xMille alla Chiesa Cattolica.

Lascia il tuo segno, a favore delle persone piΓΉ fragili