𝗘𝗟𝗘𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗚𝗟𝗜𝗢 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗜 𝗕𝗥𝗜𝗡𝗗𝗜𝗦𝗜

๐—˜๐—Ÿ๐—˜๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—œ ๐——๐—˜๐—Ÿ ๐—–๐—ข๐—ก๐—ฆ๐—œ๐—š๐—Ÿ๐—œ๐—ข ๐—ฃ๐—ฅ๐—ข๐—ฉ๐—œ๐—ก๐—–๐—œ๐—”๐—Ÿ๐—˜ ๐——๐—œ ๐—•๐—ฅ๐—œ๐—ก๐——๐—œ๐—ฆ๐—œ

Si informa la cittadinanza che sono in programma le elezioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Brindisi: lโ€™appuntamento รจ per ๐——๐—ข๐— ๐—˜๐—ก๐—œ๐—–๐—” ๐Ÿญ๐Ÿณ ๐——๐—œ๐—–๐—˜๐— ๐—•๐—ฅ๐—˜ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฏ presso la sede della Provincia di Brindisi in Via A. De Leo 3.

๐Ÿ”นIl Seggio Elettorale, ubicato presso il salone di rappresentanza, sarร aperto dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

๐Ÿ”นLe operazioni di scrutinio dei voti saranno aperte al pubblico.

Sul sito https://elezioni.provincia.brindisi.it/ รจ possibile consultare la guida alle Elezioni Provinciali a cura dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Brindisi.

๐Ÿ”นProssime scadenze:

๐Ÿญ๐Ÿณ ๐—ป๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒโžก๏ธ Pubblicazione del numero degli aventi diritto al voto

๐Ÿฎ๐Ÿฒ ๐—ป๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒโžก๏ธ Presentazione delle liste di candidati presso l’Ufficio Elettorale della Provincia