𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗟𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 (𝗣𝗗) 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗹𝗮𝗻𝗼

Esprimo profondo rammarico per le recenti dichiarazioni del professore Giuseppe Catalano, relative a Brindisi e ai brindisini, rese pubbliche in un video su Facebook.

Parlare di Brindisi come dei “fratelli poveri dei pugliesi” e dei “più sfigati della Puglia”, seppur in tono scherzoso, non rende giustizia alla dignità, alla tenacia e al potenziale strategico della nostra comunità, che affronta grandi difficoltà e sfide complesse con impegno quotidiano.

Brindisi merita rispetto e attenzione politica concreta, non stereotipi che umiliano i cittadini: invito Catalano ad avere maggiore rispetto per il nostro territorio, che merita lo stesso impegno ed ha la stessa dignità del resto della Puglia.

isabella Lettori (Pd)