Associazione Amici Ruote d’Epoca Appia Brindisi e Istituto Comprensivo Bozzano Centro presentano

1° Evento Auto e Moto d’ Epoca – Domenica 9 Marzo a Scuola… di motorismo storico!

L’Associazione Amici Ruote d’Epoca Appia Brindisi annuncia che unitamente al personale docente ed ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Bozzano Centro di Brindisi inaugura la stagione motoristica d’epoca del capoluogo Brindisino. L’Associazione Culturale presieduta dal Dott. Maurizio Gentile offre alla città questo Evento “battesimo” per deliziare grandi e piccini, appassionati e, non. Il Presidente Gentile, a nome degli associati, ringrazia la Dirigente Prof.ssa Marialuisa Pastorelli per la disponibilità offerta e soprattutto per la sensibilità mostrata verso le iniziative culturali promosse dalla associazione, centrando quella che è la mission perseguita: valorizzare il patrimonio motoristico locale e nazionale non è solo testimoniare il progresso della tecnica, della meccanica, della comunicazione e della circolazione di persone e merci ma rappresenta il ritratto della evoluzione di costume e società di una intera nazione, nazione un tempo fiore all’occhiello della produzione e dell’avanguardia motoristica internazionale.

L’appuntamento è quindi per Domenica 9 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’Istituto in Viale Aldo Moro 2.