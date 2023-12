“100 ANNI DI ARCHITETTURA” – LUNEDI’ INIZIATIVA A BRINDISI

Convegno sul tema “100 anni di Architettura: gli Ordini al servizio della comunità. 18 dicembre 2023, ore 15.30, Mediaporto-Biblioteca di Brindisi.

In occasione del Centenario dalla fondazione degli Ordini professionali, l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brindisi, ha organizzato un Convegno sui temi dell’Architettura, che si svolgerà il giorno 18 dicembre p.v., a partire dalle ore 15.30, presso la Sala Conferenza del MediaPorto- Biblioteca di Brindisi, sito in Viale Commenda civ. 1.

Gli argomenti oggetto di trattazione offrono spunti di riflessione sul valore civico della professione di Architetto, figura centrale nell’articolato processo di progettazione e riqualificazione delle nostre città e dei nostri territori.

Saranno accolti tra i Relatori anche il Prof. Nicola Di Battista, già Direttore della storica rivista Domus. Ma, poiché si guarda al passato per migliorare il futuro, ci si soffermerà su alcuni progetti realizzati tramite i concorsi di progettazione e che hanno interessato le nostre realtà, proprio in prospettiva di una costruzione di una qualità urbana sempre più condivisa.

In quella occasione saranno premiati gli Architetti Iscritti al Ns. Ordine da oltre 40 anni, in alcuni casi 50, per celebrarne l’impegno e la professionalità profusa nel proprio percorso, in ossequio anche al ruolo svolto nella tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del territorio, costituzionalmente protetto dall’art. 9 della Carta costituzionale.