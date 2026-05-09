118 al limite, turni massacranti e carenze. Fials: “Serve subito una deroga”

La FIALS torna a denunciare con forza la situazione ormai critica determinata dal perdurante blocco delle assunzioni in Sanitaservice imposto dalla Regione Puglia, che sta mettendo in seria difficoltà l’intero sistema dell’emergenza-urgenza e dei servizi sanitari territoriali. La grave carenza di autisti soccorritori e operatori sta costringendo il personale in servizio a turni doppi e a carichi di lavoro sempre più pesanti, non più sostenibili né sotto il profilo fisico né sotto quello psicologico. Una condizione che, oltre a mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori, incide direttamente sulla qualità e sulla tempestività delle cure garantite ai cittadini.

“Questa situazione non è più compatibile con la gestione di un servizio essenziale come il 118, nel quale continuità assistenziale e sicurezza operativa rappresentano elementi imprescindibili”.

Alla luce anche degli ultimi episodi che hanno coinvolto lavoratori del settore, il sindacato esprime piena solidarietà all’autista soccorritore rimasto coinvolto in un grave incidente, ribadendo la necessità di condizioni di lavoro dignitose e sicure. Per queste ragioni, la FIALS chiede con urgenza al Direttore Generale della ASL di farsi portavoce presso la Regione Puglia della necessità immediata di una deroga al blocco delle assunzioni per motivi emergenziali, al fine di garantire il ripristino di organici adeguati e la piena funzionalità del servizio.

“Non è più rinviabile un intervento strutturale che restituisca sicurezza agli operatori e qualità al servizio pubblico. Continueremo a vigilare e a sostenere ogni iniziativa utile alla tutela dei lavoratori e della collettività. Oggi e sempre”.